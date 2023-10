5 titoli da guardare ORA su Netflix in esclusiva

Il grande dominio di Netflix è ormai sotto gli occhi di tutti da diversi anni a questa parte. Non ci sono oggi utenti che almeno una volta non hanno provato il famoso servizio streaming, fondamentale quando si ha un po’ di tempo libero. Diverse persone sono riuscite ad appassionarsi a produzioni straordinarie, delle quali si può avere una prova ogni mese.

Nel caso in cui dovesse scadere qualche contenuto, state sicuri che ne sta per arrivare un altro. Nell’infinito catalogo di cui Netflix dispone, ci sono più voci interessanti che possono tornare utili. Ce n’è per ogni categoria e per ogni genere, a partire da quelli dedicati ai bambini fino ai film più controversi disponibili per un pubblico più adulto.

La scorsa estate è stata l’ultimo esempio di quanto Netflix sia in grado di monopolizzare il mondo dello streaming. Grazie ad alcune serie TV, il colosso ha fatto corsa a sé, dominando senza problemi. Oggi siamo al cospetto però di altre 5 serie molto interessanti, le quali sono diventate di diritto le più viste dell’ultimo periodo di ottobre. Proprio per questo motivo Netflix le ha posizionate nei primi 5 posti.

Netflix: ecco quali sono le prime 5 serie TV disponibili

Non manca mai occasione di stupire a Netflix, piattaforma streaming che nell’ultimo periodo vede saldamente in prima posizione Lupin. Sono tornati gli episodi del famoso ladro gentiluomo, che ancora una volta lascerà tutti con il fiato sospeso.

A seguire questa è la classifica: