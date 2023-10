Come confermato anche da MacRumors l’11 ottobre 2023 è stato rilasciato un video dal titolo “Study with me ft. Storm Reid x Apple”. Sul canale YouTube ufficiale di Apple dove è stato pubblicato il video viene specificato che quest’ultimo è stato progettato con lo scopo di mantenere viva la concentrazione di tutti gli utenti che guarderanno il video, tenendoli lontani dalle distrazioni.

Ora vi state chiedendo come può un video tenerci lontani dalle distrazioni? La risposta ci viene fornita proprio nei primi minuti di suddetto video. Si tratta della “tecnica del pomodoro” che si basa sull’impostare un timer, di solito di 25 minuti, e svolgere una determinate attività, come studio o lavoro, per poi fermarsi e prendere una pausa prima di ricominciare con altri 25 minuti di studio o di lavoro. La pausa può avere una durata che va dai 3 ai 5 minuti sulla base del tempo necessario a completare tutto il proprio “compito”.

Questo particolare metodo di gestione del tempo è stato inventato dallo sviluppatore software Francesco Cirillo alla fine degli anni Ottanta. Il termine pomodoro si riferisce in generale proprio all’intervallo di tempo necessario per svolgere un determinato compito.

La tecnica del pomodoro di Apple

Ci sono ovviamente svariate variabili da tenere a mente, ma di base il procedimento è lo stesso per tutti. Bisogna considerare l’attività che si deve andare a svolgere come una sorta di elenco con le caselline da spuntare. Se le caselline sono meno di quattro, allora nel messo si fa una breve pausa (3 o 5 minuti come già detto). Alla fine di tutte le spunte si può godere di una pausa più lunga, di 15 o anche 30 minuti. Ricominciare è semplice: basta azzerare il proprio precedente conto dei “pomodori” e ritornare ad impostare il timer.

Storm Reid, studentessa dell’University of Southern California e attrice di Euphoria, ci mostra come funziona questo metodo in un video di un’ora e mezza. All’interno del video troviamo 3 sessioni di studio da 25 minuti, separate ognuna da 5 minuti di pausa.

Il video ha lo scopo di far conoscere il metodo, ma anche aiutare concretamente gli utenti a concentrarsi. Infatti, nel caso si avesse bisogno di un piccolo aiuto durante le proprie sessioni di studio è possibile mettere play al video e sincronizzare le proprie sessioni di studio con quelle della Reid. Gli utenti, durante i 25 minuti di studio nel video, è accompagnato da musica chill lo-fi che lo aiuta a tenere la mente libera da elementi di disturbo e il timer dell’attrice corrisponderà al vostro. Se invece preferite studiare “da soli”, vi basterà organizzare accuratamente il vostro lavoro, impostare il timer e procedere come indicato.

Durante i vostri minuti di pausa potrete fare quello che più preferite, sgranocchiare qualcosa, sgranchirvi le gambe o anche organizzare una mini-sessione di ballo come ci viene mostrato alla fine del video. Non ci sono limiti, l’importante è tornare in postazione prima dello scadere della propria pausa e il gioco è fatto.

Immancabile, nel video, è il MacBook Air da 15 pollici presentato nel video come il perfetto alleato per i lunghi pomeriggi di studio.