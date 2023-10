Continuano ad essere numerosi e certamente non indifferenti i rischi legati alla Postepay. Al netto delle ampie garanzie messe a disposizione da Poste Italiane per favorire la sicurezza degli utenti, le truffe continuano ad essere una minaccia costante per i possessori della carta di credito ricaricabile

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

Da tempo, gli hacker hanno messo a punto un disegno ben chiaro per ingannare gli utenti. I malintenzionati sfruttano una serie di messaggi fasulli, inviati attraverso SMS o anche attraverso le mail, per attirare l’attenzione del pubblico. Questi messaggi, che spesso preannunciano l’accredito di ingenti somme di denaro sulla propria carta, hanno un compito molto semplice: spingere i lettori a cliccare su un link in allegato agli stessi messaggi.

Cliccando sul link in allegato a questi messaggi, gli utenti cadono nella trappola degli hacker. I lettori vengono infatti indirizzati su un portale, la cui interfaccia ricorda molto da vicino quella del sito ufficiale di Poste Italiane. Una volta entrati in questo portale, agli utenti vengono richieste le credenziali valide per l’home banking.

Laddove gli utenti dovessero effettuare il login su questo portale fasullo, il rischio di perdere il pieno possesso delle proprie informazioni personali sarebbe più che elevato e di conseguenza il pericolo sarebbe certo. Se informazioni riservate come i dati home banking dovessero finire nelle mani dei malintenzionati della rete, il pericolo di perdere tutti i risparmi sarebbe più che ingente, come testimoniato anche da numerose denunce e casi analoghi nel recente passato.