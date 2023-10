A quanto pare è arrivata una svolta per quanto riguarda il Canone Rai, in concomitanza con l’approvazione del disegno di Legge di Bilancio 2024, da parte del consiglio dei Ministri, è stato comunicato dal Vicepremier Salvini e dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che il Canone Rai subirà un abbassamento dai canonici 90 euro annui a 70 euro, una diminuzione non esagerata ma che comunque sicuramente sarà gradita al popolo.

Tuttavia sebbene l’importo sia stato ridotto e dunque se ne sia discusso in sede di consiglio, non si è ancora presa una decisione in merito alla sua permanenza all’interno della bolletta della luce, le ultime notizie risalgono a quando la Commissione Europea ha notificato all’Italia l’obbligo di rimuovere gli oneri impropri dalle bollette per poter accedere ai fondi del PNRR, cosa che non è stata accolta benissimo da Rai ma che comunque dovrà avvenire entro i tempi prestabiliti.

Cosa accadrà dunque

Ovviamente la riduzione del Canone è un passo in avanti per cercare di unire le necessità della popolazione a quelle del Governo che incarna la Nazione, l’attuazione delle riforma completa resta però ancora incerta, resta infatti da risolvere il nodo riscossione, rimane ancora calda l’ipotesi dell’addebito del Canone sulle utenze telefoniche dal momento che i servizi Rai sono fruibili tramite smartphone, ciò rende l’onere non improprio.

Mancano ancora dei dettagli da definire, infatti bisognerà ancora stabilire se si passera ad un calo netto a 15 euro a bolletta o se ci sarà una riduzione sul totale da suddividere poi nelle 5 mensilità che ogni anno vengono pagate all’esercente della corrente elettrica di cui fruiamo.