Le modalità di pagamento sono tantissime e sempre più innovative. Oggi il pagamento in contanti è stato quasi del tutto sostituito da quello elettronico. Questo tipo di pagamenti velocizzano e facilitano i nostri acquisti. In particolare, i nuovi pagamenti contactless sono l’ultima avanguardia in questo settore.

Questo tipo di transizione è una delle favorite dal momento in cui è stato introdotto il chip NFC in corrispondenza degli smartphone di ultima generazione. Questi permettono di pagare semplicemente avvicinando il proprio dispositivo al POS dell’esercente commerciale per il quale dobbiamo effettuare un pagamento. In questo modo non dobbiamo più strisciare il chip della carta, esponendoci al rischio di un furto. Questi pagamenti, infatti, permettono di avvicinare semplicemente la carta al POS per portare a termine il pagamento.

I pagamenti contactless

Nonostante i lati positivi di questo metodo di pagamento, questo sistema può essere utilizzato da malfattori per svuotare i conti correnti di poveri malcapitati. Alcune nuove truffe stanno insorgendo e rischiano di portare via ingenti somme di denaro a delle vittime designate.

Nonostante la comodità che caratterizza questo sistema di pagamento, infatti, questo porta con sé un’insidia. Per i pagamenti di basse cifre non è richiesto l’inserimento del PIN. Questo facilita la velocità dei pagamenti, ma allo stesso tempo può trasformarsi in un pericolo. Infatti, accade spesso che all’interno di luoghi affollati, come metro, stazioni o centri commerciali, si aggirino dei truffatori dotati di un POS portatile.

Questi malintenzionati, dopo per adocchiato la propria vittima, potranno avvicinarsi a quest’ultima senza dare troppo nell’occhio e semplicemente avvicinando il POS al portafoglio nella borsa, o alla tasca che lo contiene, possono prelevare somme di denaro dalla carta, e dal rispettivo conto corrente, senza che i malcapitati se ne rendano conto.

In questo modo il denaro verrà rubato senza che le vittime se ne rendano conto, almeno fino a quando non controlleranno la lista dei movimenti del proprio conto corrente.

Per questo motivo è sempre bene abilitare le notifiche per ogni movimento effettuato sulla propria carta di credito in modo da non rischiare di incappare in questo genere di truffe che potrebbero prosciugare il vostro conto.