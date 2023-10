NOKIA: alcuni vecchi modelli valgo più di un iPhone

Lo sappiamo, Nokia ha avuto un impatto considerevole su gran parte del 20° secolo quando si parla di telefonia. Come non ricordare il famoso 3310, ultraresistente e amato da tutti i suoi utenti. Ma quale potrebbe essere il valore di questi vecchi modelli? Alcuni potrebbero addirittura valere più di un iPhone, vediamo quali.

Nokia è a tutti gli effetti una multinazionale impegnata in numerosissimi settori professionali. Ai giorni d’oggi è affiancata da altre aziende altrettanto grandi e note, ma fino a poco tempo fa, nella concezione collettiva Nokia rappresentava IL colosso dei cellulari. Molti dei suoi modelli, infatti, hanno avuto un enorme successo e ancora oggi, molti tra questi hanno un certo valore in ambito collezionistico. Sono molti, infatti, gli appassionati che desiderano aggiungere alla propria collezione i vecchi modelli Nokia e per farlo sono disposti anche a pagare parecchi soldi.

Il brand finlandese, nel 1990 aveva avuto un discreto successo in ambito tecnologico e in quello della comunicazione. Il merito va soprattutto ai suoi cellulari che promettevano una durata nel tempo pari a nessun altro dispositivo realizzato in quegli anni (e probabilmente anche oggi). Alcuni dei suoi modelli oltre ad avere avuto un impatto in ambito telefonico, ne hanno avuto anche dal punto di vista culturale.

Investi nei vecchi modelli Nokia

Basti pensare al famosissimo ed iconico Nokia 3310, ancora oggi ricordato con una certa dose d’affetto da parte di tutti gli utenti che hanno utilizzato questo cellulare. Proprio questo piccolo, ma resistente cellulare potrebbe portarvi un certo guadagno. All’epoca furono rilasciati all’incirca 126 milioni esemplari del 3310, dati estremamente notevoli se pensiamo che ci trovavamo in un contesto ben diverso da quello attuale. Proprio per questo ancora oggi è possibile, abbastanza facilmente, trovare uno di questi modelli in buone condizioni. Ovviamente le buone condizioni sono dovute anche alla sua collaudata resistenza. Il prezzo di rivendita per questo modello ad oggi va da un minimo di 10 euro circa ad un massimo di oltre 300 euro se si ha con sé anche la scatola e la documentazione di riferimento e si tratta di un cellulare relativamente nuovo.

Il primo vero smartphone, se così possiamo definirlo, di Nokia è stato il 7710. Questo modello di cellulare era dotato di un sistema proprietario ed era il primo dotato di una tastiera touchscreen e non di tasti fisici. Questo modello oggi è particolarmente ricercato proprio per la sua unicità per quegli anni. Un esemplare tenuto in ottime condizioni ha un valore che va dai 150 ai 500 euro.

I modelli più “costosi”

In quegli anni però, non c’era solo il 3310. Sempre tra gli anni ’90 e i 2000 Nokia ha rilasciato anche altri modelli come il 9000, primo modello della serie Communicator. Nel 1996 questo è stato uno dei primi smartphone prodotti con la tastiera a comparsa e uno schermo decisamente enorme per quegli anni. Se possedete uno di questi modelli, tenuto in perfetto stato, può valervi almeno 450 euro, ma su alcuni portali di aste il suo valore può aumentare anche fino a 600 euro.

Infine, un modello decisamente raro è il Nokia Sapphire 8800, prodotto agli inizi degli anni 2000. Lo stile del cellulare è ancora oggi particolarmente invidiato e dato il suo essere non facile da trovare ha un valore decisamente superiore ed interessante per tutti coloro che conservano uno di questi modelli in casa. Ad oggi, infatti, l’8800 ha un valore medio che va da un minimo di 500 euro ad un massimo che può superare anche i 2000 euro se il modello è in perfette condizioni.