Proscenic F10: l’aspirapolvere del futuro, 3 in 1 – Recensione

Se siete interessati a scoprire tutte le caratteristiche, le funzionalità, le specifiche tecniche e le modalità di utilizzo dell’aspirapolvere Proscenic F10, questa recensione fa sicuramente al caso vostro.

Infatti, attraverso una descrizione dettagliata e completa delle specifiche del prodotto, speriamo di dissipare qualsiasi vostro dubbio a riguardo e di fornire una risposta

soddisfacente ad ognuna delle vostre domande. Ma partiamo per gradi.

DESIGN E COSTRUZIONE

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un aspirapolvere comodo e maneggevole per una pulizia profonda e duratura del vostro pavimento, la Proscenic F10 è la scelta che fa per voi.

La F10 è un aspirapolvere senza fili, 3 in 1, super versatile. Parliamo di versatilità non a caso, in quanto la Proscenic è in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di pavimento, garantendo sempre una pulizia completa ed approfondita, in ogni angolo della casa.

La differenza con le normali aspirapolveri è palpabile ed evidente già a prima vista.

Comoda, leggera e facile da “guidare” essa presenta:

Inoltre, grazie alle sue dimensioni (35x31x112cm) ed al suo modesto peso di 5.5 Kg, la F10 risulta essere molto leggera e così compatta da poter essere riposta in qualsiasi parte della casa, senza risultare ingombrante e senza occupare troppo spazio.



Al momento dell’acquisto, all’interno della confezione troverete:

La Proscenic F10;

Una spazzola per la pulizia

Utile per ripulire il serbatoio dall’acqua sporca;

Base per la ricarica;

Manuale delle istruzioni per l’uso.

TASTI E FUNZIONAMENTO

La Proscenic vi permetterà di semplificare l’intero processo di pulizia dei pavimenti, grazie alle sue funzionalità 3 in 1. In quanto essa è in grado di: aspirare, lavare (attraverso il rilascio di acqua) e di asciugare qualsiasi superficie in un’unica passata.

Insomma, in poche parole, riesce a svolgere più attività insieme e a passare da una modalità all’altra solo attraverso un semplice pulsante. Il tutto, mantenendo una potenza costante di 150W, grazie alla quale riesce a combattere anche lo sporco più ostinato.

L’aspirapolvere Proscenic F10, presenta ben tre modalità diverse di aspirazione, che potete scegliere in base alle vostre esigenze di pulizia e al tipo di pavimento da lavare:

SMART mode. Sarebbe la modalità standard, durante la quale il dispositivo applica in automatico

diverse forze per lo spruzzo di acqua e la pulizia dei pavimenti.

Tale forza varia a seconda della quantità di acqua necessaria per rimuovere

completamente tutto lo sporco, sporco che viene rilevato dai

sensori di cui il dispositivo stesso dispone.

MAX mode. Con questa modalità verrà attivata immediatamente la massima potenza di

aspirazione e spruzzo dell’acqua (potenza di 6 Kpa). Essa risulta essere la scelta ideale per rimuovere lo sporco più difficile, in quanto garantisce una pulizia ancora più efficiente ed approfondita;

Modalità assorbimento acqua. Con questa modalità, l’aspirapolvere, si occupa esclusivamente di assorbire l’acqua

rimasta sul pavimento, senza rilasciarla ulteriormente. In questo caso la sua potenza

di aspirazione è pari a 5 Kpa.

Tuttavia, per un utilizzo più semolice e rapido del dispositivo, potrete fare affidamento alla funzione di auto-pulizia ed auto-asciugatura. Una soluzione comoda e veloce che garantisce comunque risultati e prestazioni ottimali.

Grazie a queste sua particolarità, la Proscenic è infatti in grado di eliminare anche lo sporco più aggressivo, come: macchie di salsa, oli, secco, umido resistente e tutto ciò vi venga in mente. Il tutto in maniera completamente silenziosa ( parliamo di 76 Db).

Per ottenere una pulizia completa che non sia fonte di fastidio per voi o per chiunque vi circondi.

Insomma con la Proscenic F10, potrete continuare ad ascoltare la musica, senza dover

alzare il volume della radio o della tv. Rispondere al telefono o aprire la porta non richiederà più doti uditive sovrumane.

CONNETTIVITÀ, TECNOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE

Come già detto, la Proscenic è un’aspirapolvere senza fili. Un’altra sua importante particolarità, sta nella presenza di un apposito display touchscreen a LED. Il display, mostrerà, in tempo reale, tutte le informazioni relative alle specifiche tecniche e alle condizioni ottimali dell’elettrodomestico.

Dunque terrà l’utente costantemente infomato su:

Il tipo di modalità di pulizia selezionata;

Il livello di acqua contenuta all’interno di ciascun serbatoio;

contenuta all’interno di ciascun serbatoio; Il livello di carica della batteria;

della batteria; Tutte le impostazioni per la funzione audio.

Inoltre, ogni nuovo aggiornamento sulle condizioni dell’ aspirapolvere, durante il processo di pulizia, sarà annunciato anche vocalmente, grazie alle impostazioni audio del

dispositivo. Per di più, avrete anche la possibilità di accedere ed utilizzare le impostazioni multilingue.

Lo schermo touch è estremamente intuitivo e molto semplice da utilizzare. La sua comodità sta appunto nella possibilità di restare sempre aggiornati sulle condizioni dell’aspirapolvere. Grazie a cui, per esempio, potrete decidere se sia arrivato il momento di rimetterlo in carica o di proseguire con la pulizia, utilizzando magari anche una modalità di aspirazione più potente.

AUTONOMIA

Alimentata da una batteria agli ioni di litio da 2500 mAh, la F10 garantisce, anche in modalità di aspirazione massima, un funzionamento ed una capacità di autonomia di oltre 30 minuti. Per una carica completa dell’aspirapolvere, occorrono dalle 4 alle 5 ore.

Tuttavia, prima di mettere il dispositivo in carica, assicuratevi di aver posizionato correttamente il vostro Proscenic F10 sull’apposito supporto di ricarica. Dopo il dovuto controllo, potrete poi collegare il caricabatterie.

Si consiglia inoltre di tenere, durante il caricamento, l’aspirapolvere ben aderente alla parete, così da non rischiare di inciampare sul suo filo. In più, indipendentemente dalla frequenza di utilizzo, al fine di garantire un funzionamento sempre ottimale dell’elettrodomestico, vi consigliamo di ricaricarlo ogni mese.

Inoltre, quando l’aspirapolvere è in ricarica, premendo il tasto di auto-pulizia sarà possibile avviare la funzioe di pulizia automatica, grazie alla quale, in pochissimi secondi, le ventole procederanno ad accendersi e a lavorare autonomamente.

Quando la carica risulterà completa, basterà tenere premuto il pulsante di auto-pulizia per almeno 3 secondi per spegnere le ventole.

PREZZO E CONCORRENZA

La F10 è già disponibile su Amazon ad un prezzo di 299 euro. Procedendo con l’acquisto sulla piattaforma, avrete la possibilità di accedere alla spedizione gratuita e alla consegna presso il vostro domicilio, entro un max di 5⁄6 giorni lavorativi.

Non rientra sicuramente nella categoria dei dispositivi più economici del marchio Proscenic,

tuttavia, il prezzo è più che giustificato considerate le notevoli prestazioni e possibilità di

utilizzo garantite dalla nuova F10. Stiamo parlando, non a caso, di un singolo elettrodomestico, che aspira, lava e asciuga. Attività che in genere richiedono l’ausilio di più di un unico strumento.

Visto in questo senso, il vantaggio economico della Proscenic F10 è più che evidente. Un ottimo rapporto qualità – prezzo ed un chiaro risparmio a lungo termine.

PRO E CONTRO

Di vantaggi ed aspetti positivi l’ aspirapolvere F10 ne è piena.

Basta pensare alla possibilità di scegliere tra tre modalità di pulizia, da quella standard a quella più potente ed approfondita, adatta praticamente ad ogni tipo di pavimento.

In caso di presenza di animali domestici inoltre, la Proscenic F10 riesce a rimuovere

perfettamente tutti i peli e i residui di sporcizia che i vostri amici pelosi potrebbero lasciare.

Più che utile la funzione di auto-pulizia ed auto asciugatura, grazie alla quale è possibile ottenere un’eccellente pulizia di tutte le superfici, al minimo sforzo e senza pesare troppo sui livelli di carica della batteria. Proprio facendo riferimento alla batteria, la presenza di un’apposita stazione di ricarica è assolutamente comoda.

Grazie alle ridotte dimensioni e alla leggerezza dell’ aspirapolvere, essa potrà essere posizionata in qualsiasi angolo della casa, senza intralciare il passaggio o occupare troppo spazio, risultando ingombrante.

Tra gli elementi a sfavore, purtroppo, abbiamo la limitata capacità di autonomia della batteria. Soprattutto quando si seleziona la modalità MAX di aspirazione. Tuttavia, grazie anche alla presenza del display a led, resterete sempre aggiornati sul livelli di carica ancora disponibili. Infatti, grazie a questa funzione, in caso di necessità di ulteriori pulizie, potrete valutare se sia giunta l’ora di ricaricare la batteria o se sia anocra sufficiente.

CONCLUSIONE

In conclusione, potremmo davvero dire che la Proscenic F10 rivoluzionerà completamente il modo in cui effettuate le vostre pulizie domestiche quotidiane. Con un unico dispositivo è possibile infatti aspirare la polvere, lavare ed asciugare qualsiasi tipo di pavimento.

Una pulizia completa ed approfondita della vostra casa, in una sola passata. Adatta e maneggevole per gli spazi più ampi ma, anche e soprattutto, per quelli più ristretti.

Molto più leggera e dal design più accattivante rispetto alla f20, la f10 garantisce una pulizia rapida ed accurata al minimo sforzo.

In più è super silenziosa, tanto da poter essere utilizzata quando lo si desidera e a qualsiasi ora del giorno, senza recare disturbo a vicini di casa o ai propri coinquilini. Insomma la Proscenic F10 è assolutamente promossa. Essa rappresenta, a tutti gli effetti, il futuro della pulizia 3 in 1. Il prodotto è disponibile direttamente su Amazon nella pagina ufficiale.

