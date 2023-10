Esselunga spara in altissimo con le nuove offerte che ha deciso di mettere a disposizione di ogni singolo utente in Italia, promettendo in cambio un risparmio assolutamente degno di nota, che avvicinerà ulteriormente il consumatore finale a prodotti di qualità, anche legati al mondo della tecnologia.

La campagna promozionale è sin da subito una delle migliori in circolazione, proprio per il fatto che gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei singoli negozi sparsi per il territorio, senza vincoli o limitazioni particolari. Tutti i prodotti distribuiti sono con garanzia di 24 mesi e sono anche completamente sbrandizzati, nel caso in cui si parli di telefonia mobile.

Se volete le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, ricordatevi di collegarvi quanto prima a questo canale Telegram ufficiale.

Esselunga, pazzie con le nuove offerte del momento

In queste calde giornate di metà Ottobre, Esselunga ha deciso di dare sfogo alla sportività dei giocatori, con l’idea di lanciare una promozione molto interessante applicata direttamente su FC 24, il nuovo titolo sportivo di simulazione calcistica promosso da Electronic Arts, oggi in vendita a 69 euro nella sola versione per PS4.

L’ultimo capitolo della saga più amata dal pubblico è stato ribrandizzato, l’editore ha infatti abbandonato definitivamente FIFA, per buttarsi a capofitto in una nuova interessante avventura. Alla base si trova il motore Frostbite, capace di innalzare ulteriormente il livello del dettaglio, ma anche HyperMotionV, un nuovo sistema che è stato in grado di catturare movimenti molto più fluidi e naturali rispetto al passato.

Il prodotto, come anticipato, può essere acquistato solamente in negozio fino al 25 ottobre, salvo un esaurimento anticipato delle scorte.