La notizia ha fatto il giro del mondo dall’inizio dell’anno prima dell’arrivo della conferma ufficiale. A partire dal 24 ottobre WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone. Secondo le ultime stime saranno all’incirca 15 milioni i cellulari ad essere coinvolti. Scopriamo insieme quali.

WhatsApp sta per chiudere

WhatsApp è una delle app più popolari ed utilizzate al mondo. È veloce e affidabile ed inoltre il suo essere completamente gratuito lo ha reso uno dei servizi più amati dagli utenti con la sua semplicità e le innumerevoli funzioni che offre. Un servizio così completo però richiede una grande potenza di calcolo, generata da particolari hardware e da software operativi. Quando i nuovi aggiornamenti non possono più essere installati su un vecchio dispositivo, perché ha a propria disposizione un sistema operativo obsoleto, le funzioni saranno a mano a meno sempre più limitate fino a quando l’app non cesserà di funzionare completamente.

In questo modo, alcuni cellulari datati finiranno per essere esclusi dal servizio di messaggistica. L’ultima volta che WhatsApp ha aumentato i suoi requisiti di sistema portando a questo fenomeno, è stato nell’ottobre del 2022. All’epoca, i dispositivi esclusi erano quelli di iOS 10 e 11. Ancora prima era successo con i dispositivi Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich e le versioni precedenti, nel novembre del 2021. Ed ora sta per succedere ancora.

WhatsApp non ha ancora fornito informazioni ufficiali riguardo i modelli colpiti dal prossimo aggiornamento di ottobre, ed è difficile fare una stima considerando la vasta gamma di cellulari Android presenti sul mercato al momento. Sicuramente nella lista rientreranno i dispositivi Samsung della serie Ace e Core, nonché quelli S2, S3 e Mega. Tra gli smartphone LG invece rientrano i vecchi dispositivi della gamma Optimus. Ci sono poi i modelli Ascend di Huawei e alcuni modelli Google, Sony e Xiaomi. La lista ufficiale sarà decisamente più lunga e si aspetta la conferma ufficiale da parte di WhatsApp per conoscere tutti i dispositivi che dovranno rinunciare all’app di messaggistica.

Secondo quanto riferito da WhatsApp, prima della disattivazione definitiva, tutti gli account interessati verranno informati più volte fino a quando l’app non smetterà di funzionare.

Quindi, se avete un vecchio dispositivo Android vi consigliamo di fare attenzione ad ogni avviso in arrivo sull’app di messaggistica.