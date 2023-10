La precisione di Iron Beam è nell’ordine dei millimetri, quindi sarà possibile colpire precisamente ogni bersaglio in movimento, anche di dimensioni ridotte. In questo modo sarà possibile proteggere le infrastrutture sensibili o le aree abitate sottoposte ad attacchi aerei nemici.

Inoltre, intervenendo con laser ad alta precisione, si riduce il rischio di danni collaterali. Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è la riduzione dei costi per gli armamenti. Infatti, il sistema Iron Dome va costantemente rifornito di missili per intercettare le minacce, cosa che non è necessaria con Iron Beam.

Il sistema è ancora in fase di sviluppo ma, viste le recenti tensioni in Medio Oriente, il debutto di Iron Beam sembra essere stato anticipato.