Kena Mobile, con 130GB Promo Plus sarai soddisfatto al 100%

Kena Mobile sta rivoluzionando il mercato delle tariffe mobili con un’offerta straordinaria che combina generosi pacchetti di dati con un prezzo altamente competitivo. La tariffa in questione, denominata Kena 6,99 130GB Promo Plus, offre un incredibile pacchetto di 130GB di dati in 4G sulla rete TIM, con una velocità di connessione massima di 30 Mbps sia in upload che in download. Ma non è tutto; l’offerta include anche chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza alcun costo aggiuntivo per l’avvio della chiamata. Inoltre, sono inclusi 200 SMS gratuiti verso tutti i numeri mobili in Italia.

Kena Mobile: la promozione del momento

Un aspetto particolarmente interessante di questa offerta è l’aggiunta di 100GB extra per i primi sei mesi, rendendo il pacchetto dati ancora più generoso. Il costo mensile per tutto questo? Un sorprendente 6,99 euro, con la prima mensilità completamente gratuita, un incentivo che rende questa offerta ancora più allettante.

Per coloro che sono alla ricerca di ulteriori vantaggi, Kena Mobile offre anche un bonus di 50GB aggiuntivi per i clienti che attivano l’opzione di Ricarica Automatica. Questo significa che con una semplice impostazione, i clienti possono godere di un totale di 180GB di dati al mese per i primi sei mesi. Inoltre, la tariffa include 7GB di dati da utilizzare in roaming in tutta l’Unione Europea, un beneficio che risulta particolarmente utile per chi viaggia frequentemente.

L’offerta è disponibile per i clienti che effettuano la portabilità da una vasta gamma di operatori virtuali, tra cui Iliad, Poste Mobile, Tiscali e molti altri. Ma non è necessario cambiare numero per approfittare di questa offerta; è infatti possibile attivare una nuova linea con Kena Mobile e accedere alla stessa promozione.

Udite udite! Dal 13 settembre 2023, Kena Mobile ha reso questa offerta ancora più irresistibile eliminando il costo di attivazione.