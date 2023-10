L’Italia e molti altri paesi dell’unione europea vanno verso un futuro ecosostenibile in cui circoleranno sulle strade soltanto auto elettriche. Le vetture a combustibili fossili sono destinate a scomparire per far fronte al cambiamento climatico. Tuttavia, vi sono due fondamentali problemi che stanno frenando questa prospettiva. Il primo riguarda il costo delle materie prime necessarie per la costruzione delle batterie delle automobili e il secondo invece e la scarsità di colonnine elettriche per la ricarica. Per fronteggiare quest’ultimo, il governo italiano ha lanciato un Bonus dedicato ai cittadini che rispettano determinati requisiti.

Secondo le indicazioni, a beneficiarne sono tutti con loro che risiedono in Italia in condomini o case private. Quindi, sono esclusi i titolari di ditte e aziende, per il quale sono previste altri incentivi che presto arriveranno.

Come richiedere il Bonus

Le domande di richiesta già sono presentabili e potranno essere inviate dal 19 ottobre fino al 2 novembre e riguarderanno le installazioni effettuate durante il periodo che va dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre dello stesso anno. La richiesta dev’essere presentata tramite la piattaforma online e inoltrata all’indirizzo presente nell’avviso riguardante la chiusura e l’apertura degli sportelli. L’accesso al sistema potrà essere effettuato tramite carta d’identità elettronica oppure, carta nazionale dei servizi o anche SPID.

Ogni soggetto può presentare solo una domanda. I documenti da allegare sono:

la carta d’identità e il codice fiscale di chi lo richiede; tutte le fatture differenti all’acquisto e alla successiva installazione delle colonnine;

gli estratti conto in cui sono segnalati i pagamenti; una relazione finale che spiega l’investimento è il motivo delle spese sostenute;

il certificato di idoneità rilasciato dall’installatore;

i dati del conto corrente a cui dovrà essere assegnato il bonus.

Le domande, inoltre, seguiranno l’ordine cronologico in cui saranno presentate. Nel caso in cui le risorse finanziarie dello Stato dovessero esaurirsi verrà comunicato un avviso sul sito ministeriale delle imprese. In sostanza più che un bonus per l’acquisto, so tratta di un risarcimento. Nel caso in cui vorreste istallare le colonnine, potrete effettuare la medesima richiesta il prossimo anno.