Molti di noi hanno l’abitudine di ricaricare lo smartphone durante la notte, tecnicamente il periodo migliore della giornata, proprio perchè il dispositivo mobile non viene sollecitato continuamente e può prendersi il giusto tempo per ricaricare le batterie per una nuova giornata.

Di base è una pratica comunissima assolutamente accettata e non deprecabile, il problema nasce nel momento in cui l’utente segue un iter tutt’altro che consigliato, come ad esempio posizionare lo smartphone in ricarica in aree ridotte, come può essere sotto le coperte. Soluzione da non fare assolutamente, proprio per una serie di motivi di cui vi parleremo a breve.

Smartphone in ricarica di notte, il rischio è elevato

Durante la fase di ricarica, lo smartphone viene sollecitato duramente in termini di impatto energetico, infatti viene posto fortemente sotto stress per il collegamento alla presa a muro, e di conseguenza tende a scaldarsi molto di più del normale. Nel caso in cui questi fosse oltretutto spento, tenderebbe ad avere ancora più difficoltà nella dissipazione del calore, dovendo disperderlo completamente solo attraverso la propria superficie.

La scelta di posizionarlo in un’area così ristretta sarebbe di conseguenza controproducente, poiché il calore non verrebbe disperso, la temperatura continuerebbe ad aumentare, sino ad arrivare alla fusione della batteria ed il rischio incendio. In tutto questo consigliamo caldamente di ricaricare lo smartphone posizionandolo in aree più consone, come può essere un comodino, o eventualmente anche sul pavimento, nel caso in cui non abbiate spazio altrove.