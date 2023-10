CoopVoce supera Iliad con la EVO 200 e regala un servizio

L’ultima volta sul sito di CoopVoce è stata vista un’offerta con 180 giga disponibili che è stata frutto di un prolungamento siccome sarebbe scaduta prima dello scorso 4 ottobre. Dal 5 ottobre in poi però è arrivata una soluzione totalmente differente, già vista qualche volta sul portale ufficiale di CoopVoce.

Promozioni del genere non sono disponibili per sempre sul sito del gestore virtuale, ma arrivano con una scadenza.

CoopVoce supera la concorrenza con le sue EVO, ecco la 200 con tutto incluso

Quando si sceglie di sottoscrivere una delle offerte di CoopVoce, lo scopo è sicuramente quello di risparmiare avendo comunque tutto quello che serve. Gli utenti di oggi sono molto esigenti ed è per questo motivo che l’azienda mette a disposizione dei clienti tanti contenuti.

CoopVoce non ha rivali quando ripristina la sua EVO 200, promo straordinaria per prezzo mensile, minuti, SMS e giga. Partendo dall’inizio, il prezzo è di 7,90 € al mese senza sorprese e senza aumenti futuri.

Venendo invece a quelli che sono i contenuti dell’offerta, tutti gli utenti che la sottoscriveranno potranno basarsi innanzitutto su minuti senza limiti verso qualsiasi numero. Si continua con 1000 messaggi verso qualsiasi altro gestore e si termina con ben 200 giga disponibili per navigare sul web ogni giorno usando la rete 4G veloce.

Attivando questa soluzione, potrete assicurarvi per sempre lo stesso prezzo, beneficiando di un servizio impeccabile anche per quanto riguarda il servizio clienti. C’è inoltre da dire che gli utenti che hanno parlato di CoopVoce hanno riferito di non aver mai ricevuto brutte sorprese in corso d’opera, magari con prezzi improvvisamente più alti o che siano spuntati fuori dal nulla.