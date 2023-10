LycaMobile è un operatore telefonico virtuale, nato ufficialmente nel 2006 e con sede centrale a Londra.

Il gestore vanta di essere uno dei più apprezzati operatori virtuali esistenti al mondo, presente in più di 20 Paesi e con più di 16 milioni di clienti.

Tuttavia, di recente, esattamente il 30 Settembre 2023, LycaMobile si trova al centro di uno scandalo, la sua linea è, infatti, stata vittima di un attacco hacker che ha messo a dura prova i suoi sistemi di sicurezza.

L’attacco hacker a LycaMobile, tutti i disservizi registrati

L’attacco hacker di cui il LycaMobile è stato vittima, ha coinvolto principalmente i paesi in via di sviluppo.

Infatti, dalla situazione, sembra essersi salvati i mercati degli Stati Uniti, del Regno Unito, dell’Australia e della Tunisia.

In particolare, sono stati rilevati un gran numero di disservizi, a causa dei quali, molti clienti dell’operatore, non hanno potuto utilizzare più alcune funzioni.

Le principali problematiche segnalate, sono state:

Il blocco di ricevere ed effettuare qualsiasi chiamata, sia internazionale sia nazionale.

sia internazionale sia nazionale. L’impossibilità di effettuare ricariche telefoniche, sia online sia attraverso un negozio fisico autorizzato.

LycaMobile, però, anche in seguito a questa spiacevole situazione, ha cercato di rassicurare i suoi clienti sostenendo che nessuno dei loro dati personali o informazioni ad essi relativi, fossero in pericolo, in quanto protetti appunto dai sistemi di privacy applicati dall’operatore.

Tuttavia, solo due giorni dopo quanto sopra è stato dichiarato, LycaMobile ha dovuto rivedere la sua posizione.

Sostenendo che, purtroppo, alcuni dati personali di alcuni utenti, fossero stati appunto rubati.

In merito però, non sono state date altre informazioni.

Non sappiamo ancora come l’operatore telefonico intenderà affrontare questa situazione.