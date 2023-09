Il catalogo di offerte mobile proposte da Lycamobile è stato piuttosto ricco questa estate ed è stato molto apprezzato. Forse per questo motivo, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di continuare a proporre anche ad ottobre le super offerte della gamma Lycamobile Port-in e Lycamobile Italy.

Lycamobile, anche ad ottobre fantastiche offerte della gamma Port-in e Italy

Per tutto il mese di ottobre 2023 l’operatore telefonico virtuale Lycamobile continuerà a proporre le sue fantastiche offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, saranno ancora disponibili sia le offerte della gamma Lycamobile Port-in sia le offerte della gamma Lycamobile Italy.

La gamma di offerte Port-in è rivolta esclusivamente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. La gamma di offerte Italy, invece, è rivolta in generale a tutti i nuovi clienti dell’operatore. Tra le offerte della gamma Port-in, ricordiamo le offerte Port In 699, 799 e 999. Tutte e tre includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Includono poi rispettivamente 150, 200 e 270 GB ad un costo rispettivamente di 6,99, 7,99 e 9,99 euro al mese. Tra le offerte della gamma Italy, ci sono poi ad esempio Italy Mini, Pink e Orange. La prima include minuti senza limiti e 3 GB per navigare a 4,99 euro al mese. La seconda include 50 GB, 200 minuti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso i numeri Lycamobile e 100 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 6,99 euro al mese. La terza, invece, include minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri e 300 GB ad un costo di 7,99 euro al mese.