Iliad, famosa in tutta Europa, è una delle società fondate sulle telecomunicazioni che più sta investendo sullo sviluppo e l’integrazione delle intelligenze artificiali. L’obiettivo dell’azienda è quello di cavalcare l’onda delle AI e sfruttarne le innumerevoli opportunità.

Tale volontà è visibile nell’acquisto da parte di Iliad del supercomputer Nvidia. Non si tratta di cosa di poco conto: la Nvidia è una delle società più grandi detenenti una tecnologia per il calcolo delle AI. Secondo l’AD dell’operatore telefonico, la strada che stanno percorrendo attualmente è simile al momento storico in cui internet ha effettuato il suo ingresso in questo campo.

Il progetto Iliad per lo sviluppo delle IA

Lo scorso 26 settembre, Iliad ha dato la notizia di un investimento di 100 milioni di euro per la realizzazione di uno speciale laboratorio di ricerca il cui centro è lo studio delle IA. Il laboratorio sarà indirizzato da Xavier Niel, che avrà il ruolo di coordinatore per lo sviluppare e la democratizzazione di un’AI proprietaria. La struttura servirà anche a formare nuovi imprenditori ed accoglierà giovani scienziati per studiare tutte le potenzialità di questa tecnologia.

Con l’acquisto della Nvidia, poi, ora Iliad ha la possibilità di addestrare dei modelli di linguaggio molto più veloci dei calcolatori aventi versioni passate di GPU. Il supercomputer è situo in Francia, in uno dei tati datacenter aziendali. I titolari della società hanno anche affermato che questo passo è solo il primo ed apre le porte ad una nuova tecnologia di calcolo da offrire ai clienti.

Ilias, grazie al supercomputer, potrà lanciare nuove promozioni Cloud IA. Attraverso tale manovra diverrebbe il fornitore di servizi cloud più potente di tutta l’Europa. Gli utenti Iliad avranno così la possibilità di accedere agli strumenti realizzati e già testati Nvidia, che contano circa cento modelli di intelligenze artificiali addestrate.