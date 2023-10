L’Apple è in continuo aggiornamento i suoi nuovi arrivati ne sono la prova. Gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max hanno introdotto una nuova funzione hardware: il Tasto Azione. Il tasto si trova appena sopra quelli del volume ed è capace di fornire, con la sua versatilità alcune funzioni davvero interessanti. Il tasto ha preso il posto della tradizionale levetta, utilizzata per azionare o rimuovere la modalità silenziosa. Ora invece può essere utilizzata per accedere, in modo semplice e veloce, ad una serie di comode funzioni. Scopriamo come.

Il Tasto Azione di iPhone 15 Pro

Tra le varie funzioni spicca sicuramente la possibilità di attivare con un solo click, più scorciatoie contemporaneamente. Questa funzione permette quindi di accedere ad una gamma di azioni simultaneamente. L’elemento più interessante è che sarete voi a creare la cartella di scelta rapida per il Tasto Azione. Per impostare il tasto Azione basta seguire alcuni semplici passaggi.

Prima di tutto bisogna aprire l’applicazione “Scorciatoie”, l’icona si trova nell’angolo in alto a sinistra. Una volta entrati bisognerà procedere selezionando l’icona della cartella, posizionata questa volta in alto a destra, per creare una nuova cartella. È possibile personalizzare la cartella scegliendo un’icona e denominando come più si preferisce la cartella. Una volta terminato, si procede aggiungendo i collegamenti a cui si desidera accedere. Per farlo bisogna tenere premuro su un collegamento e selezionare l’opzione “Sposta” e poi selezionare la cartella appena creata come “luogo” di destinazione.

Una volta terminata l’organizzazione della cartella e delle sue scorciatoie bisognerà poi abilitarle per l’uso con il tasto Azione. Come? Basterà aprire l’applicazione “Impostazioni”, scorrere fino a quando non trovate la scritta “Tasto azione” e selezionare “Collegamento”. Dopodiché bisogna selezionare “Mostra cartella” e scegliere la cartella creata poco prima. A questo punto vi basterà pigiare sul tasto sul vostro dispositivo per avere un accesso illimitato alle vostre scorciatoie preferite.

I vantaggi del tasto Azione sono tanti. Con la possibilità di controllare le proprie funzioni preferite con un click gestire il proprio smartphone diventa ancora più semplice. Questo nuovo trucco di iPhone è decisamente comodo ed efficiente e migliorerà la vostra vita. Invece di avere un pulsante per una sola funzione ora è possibile averne uno per un’infinità di funzioni. Non male vero?