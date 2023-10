Un volantino Expert più unico che raro vi attende proprio in questi giorni, momenti ideali per riuscire a mettere finalmente le mani su prodotti che si stavano aspettando da ormai diversi mesi, che permettono di avere a tutti gli effetti l’accesso a qualità superiore al normale.

Le differenze rispetto ad altri rivenditori di elettronica, vedasi ad esempio Euronics, riguarda più che altro la piena disponibilità della campagna sul territorio, ciò sta a significare che gli stessi acquisti possono essere completati nei negozi fisici in Italia, senza alcuna differenza di regione in regione (e lo stesso discorso vale direttamente per il sito ufficiale dell’azienda).

Expert, nuove occasioni assurde per tutti i gusti

Splendidi SottoPrezzi vi attendono da Expert fino al 25 ottobre, a partire da ieri, 12 ottobre, sono stati attivati tantissimi sconti speciali che vengono applicati su smartphone e prodotti in generale, atti a ridurre di molto la spesa finale da sostenere. Gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter acquistare un Apple iPhone 13, pagandolo solamente 679 euro, forse uno dei prezzi più bassi dal lancio nel 2021.

Le occasioni migliori sono più che altro legate alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, dove si trovano Realme C55, Galaxy A54, Motorola Edge 30 Neo, Redmi 12, Galaxy A14, TCL 405, Motorola Moto G14, Oppo A38, Galaxy A33 5G a 249 euro, Oppo A78, Realme C53, TCL 40SE e similari, tutti commercializzati comunque a meno di 400 euro. Il volantino lo potete sfogliare sia online che qui sotto.