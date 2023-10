Le ricaricabili dei principali gestori della telefonia mobile sono sempre vantaggiose, anche in questo mese di ottobre. Vodafone ha messo a disposizione di tutti i suoi abbonati una serie di promozioni davvero imperdibili, sia per i costi che per le soglie di consumo.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti no limits

Nel pacchetto delle grandi iniziative di Vodafone, un posto speciale è riservato all’iniziativa Special 100 Giga. I clienti che scelgono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate senza limiti, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della loro rubrica e ben 100 Giga per navigare in internet, anche con la tecnologia del 5G.

Il costo previsto da Vodafone per la sua Special 100 Giga è davvero vantaggioso. I clienti che optano per questa ricaricabile, infatti, si troveranno a pagare soltanto 9,99 euro ogni mese, cui dovrà essere aggiunto un solo extra una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Attraverso la Special 100 Giga, tutti i nuovi abbonati che attiveranno una SIM con Vodafone potranno anche ricevere una garanzia non secondaria. Il provider, infatti, si impegna a mantenere un costo bloccato della ricaricabile almeno nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM, senza quindi rimodulazioni immediate per soglie di consumo e per i costi.

I clienti che sono interessati ad attivare la Special 100 Giga possono rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.