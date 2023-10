La Festa delle Offerte Prime di Amazon si è appena conclusa, i prezzi bassi sono terminati giusto alle 23:59 dell’11 Ottobre, e nell’attesa di iniziare lo shopping natalizio con nuovi sconti speciali in arrivo il prossimo mese, che si prospetta ricchissimo di risparmio con il Black Friday 2023 che dovrebbe durare molto più del solito, cerchiamo di capire quali sono stati i prodotti più venduti di questa 48 ore di sconti.

Al primo posto spicca Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale integrato, un prodotto che è stato decisamente scontato, se pensate che di listino costa 44,99 euro, nel corso della Feste delle Offerte il suo prezzo ha toccato anche i 17,99 euro. Sul secondo gradino del podio trova posto la Giga pack da 120 panni di Swiffer, prodotto iconico che ogni anno si vende moltissimo su Amazon, dato l’eccellente risparmio ed il rapporto qualità/prezzo favorevole. A chiudere troviamo la confezione da 100 capsule di Caffè Borbone Respresso, un prodotto iconico che gli utenti amano a tal punto da acquistarlo in grandissime quantità ogni anno.

Amazon, i migliori prodotti della Festa delle Offerte Prime

Al quarto posto si trova un set da 8 testine di ricambio Pro Sensitive Clean di Oral-B, soluzione economica e di buona quantità per uno spazzolino elettrico molto diffuso in Italia, come anche la selezione di 85 buste Felix, cibo umido per i nostri piccoli amici a quattro zampe.

Sempre restando in tema pulizie, non può mancare il mega pack da 152 capsule di detersivo anti-opaco di Fairy, ideale per le lavastoviglie di ogni casa, come anche Echo Dot con orologio di quinta generazione, un piccolo altoparlante intelligente con connessione WiFi.