Il colosso americano Apple ha già annunciato i suoi nuovi smartphone di punta, ma ora anche il rivale Samsung sta già preparando l’arrivo della sua proposta. Fra qualche mese, infatti, il colosso sudcoreano presenterà la sua nuova line-up di smartphone top di gamma, ovvero i nuovi Samsung Galaxy S24. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il modello Samsung Galaxy S24 Ultra è stato avvistato nei database del sito web di Geekbench.

Samsung Galaxy S24 Ultra, il nuovo top di gamma di Samsung passa da Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi top di gamma di casa Samsung è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già detto in apertura, ci riferiamo al prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra. Il modello testato dal team di Geekbench è stato registrato con il numero di modello SM-S928U.

I risultati dei benchmark appena pubblicati ci hanno rivelato un dettaglio molto importante riguardante le prestazioni. Dai benchmark, infatti, è emerso che il processore montato a bordo sarà l’inedito soc di casa Qualcomm, ovvero il potente soc Snapdragon 8 Gen 3. Si tratta di un processore estremamente potente rispetto alle precedenti generazioni. Per il momento non sappiamo se questo processore sarà presente anche sugli altri modelli della gamma.

I risultati pubblicati sul sito hanno poi confermato la presenza di tagli di memoria con almeno 8 GB di RAM. Per quanto riguarda il software, sembra che lo smartphone arriverà con a bordo Android 14 con la nuova interfaccia utente personalizzata da Samsung, la One UI in versione 6.1.