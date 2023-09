Lo scorso mese di luglio 2023 l’operatore telefonico virtuale Very Mobile aveva annunciato l’arrivo di una favolosa offerta mobile. Si tratta della promo denominata Very 5,99 Summer Flash. Fin dal suo arrivo, l’operatore l’ha rinnovata diverse volte e ora ha deciso di prorogarla ancora per tutto il mese di ottobre 2023.

Very Mobile proroga ancora una volta la promo Very 5,99 Summer Flash

Very 5,99 Summer Flash è una delle offerte più interessanti rese disponibili dall’operatore virtuale questa estate. Come già detto in apertura, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare la sua disponibilità ancora una volta. Questa volta, salvo diversa comunicazione, l’offerta sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 2 ottobre 2023.

L’offerta Very 5,99 Summer Flash è di tipo operator attack ed è dunque attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori, tra cui Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Il bundle di questa super offerta è davvero molto ricco. Sono inclusi infatti 120 GB di traffico dati con connettività 4G su rete WindTre, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo, come suggerisce il nome dell’offerta, è di appena 5,99 euro al mese.

Ricordiamo inoltre che con l’offerta non è previsto alcun costo di attivazione, ma solo il costo per la scheda sim di 10 euro.