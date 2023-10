In questo mese di ottobre vi sono soltanto grandi conferme per quanto riguarda la politica commerciale di Iliad. Il provider francese, anche ad inizio autunno, ha messo a disposizione del pubblico la sua Giga 150, una delle ricaricabili più popolari e più famose in Italia.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

I vantaggi della Giga 150 sono riconosciuti dal grande pubblico sia per quanto concerne le soglie di consumo, sia per quanto concerne i prezzi. Il costo mensile della promozione per gli abbonati sarà di 9,99 euro con un’unica aggiunta una tantum, il cui valore è sempre pari a 9,99 euro. Nel ticket di consumi, invece, gli abbonati potranno contare su minuti no limits verso tutti, SMS infiniti ed anche 150 Giga per navigare in internet.

Oltre a prezzi e soglie di consumo, uno degli asset principali di Giga 150 è rappresentato dalla tecnologia 5G. In controtendenza rispetto ad altri provider, il gestore francese offre la navigazione di rete con le massime velocità senza alcun extra da pagare.

Lo sviluppo di Iliad sulle sue infrastrutture utili alle linee 5G è sempre più una costante. L’obiettivo del gestore è quello di garantire ad un numero sempre più alto di utenti questa tecnologia. Già entro la fine dell’anno però ciò potrebbe portare ad una rinuncia. Anche il provider francese, in linea con TIM o Vodafone, ha dato il via al suo processo di eliminazione del 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.