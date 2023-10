Gli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad possono oggi attivare una delle migliori offerte mobile in circolazione: è stata recentemente lanciata da WindTre, e permette ai singoli consumatori di avere libero accesso a 150 giga al mese in 5G.

L’attivazione, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, può essere tranquillamente completata sul sito ufficiale dell’azienda, ciò facilita indubbiamente l’accessibilità da parte del consumatore finale, il quale si ritrova a potervici accedere dal divano di casa. Il costo di attivazione sarebbe di 49 euro, ma WindTre lo sconta a zero per coloro che resteranno clienti per almeno 24 mesi; in altre parole si immagina una rateizzazione del costo iniziale, e nel caso in cui l’utente dovesse decidere di abbandonare WindTre anzitempo, dovrà pagare le rate restanti.

WindTre, offerte assurde che distruggono Iliad

Il suo nome è Go 150 M Easy Pay, una delle migliori promozioni in circolazione, caratterizzata appunto dal prezzo finale mensile di soli 8,99 euro, canone che però dovrà essere pagato direttamente con la carta di credito o il bonifico bancario. Gli utenti che decideranno di richiederla sul proprio numero avranno in cambio 150 giga di traffico dati al mese alla massima velocità di navigazione, in questo caso appunto il 5G, ed anche minuti/SMS illimitati che potranno tranquillamente essere utilizzati senza problemi verso un qualsiasi numero di telefono registrato in Italia.

L’acquisto della promo, come anticipato, è possibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.