Come ormai tutti sappiamo sono le tendenze a guidare i nostri social. Soprattutto per coloro che intendendo lanciarsi nel mondo degli influencer è fondamentale avere un feed sempre aggiornato e di tendenza. Ma non solo. Seguire i trend può essere divertente anche per tutti gli altri utenti che si divertono a creare simpatici contenuti sui loro social.

Gli ultimi trend portano alla ribalta gli anni ’90 con i loro colori sgargianti e le pettinature particolari. Questo decennio sta attirando l’attenzione di molti utenti social, ma non sempre è possibile adattarsi alle tendenze con il proprio guardaroba. Come fare allora a non perdere l’occasione e seguire la moda nel momento? Ancora una volta è la tecnologia a correre in nostro aiuto e in particolare un’app: Epik Anni ’90.

Come funziona Epik per il vostro feed

Epik è l’applicazione del momento e sta letteralmente spopolando tra gli utenti social, primeggiando tra le innumerevoli app per il ritocco e la manipolazione delle immagini. Questa nuova app che sta scalando in pochissimi giorni le classifiche degli store digitali vi dà la possibilità di trasformare i vostri selfie in veri e propri ritratti dal gusto retrò.

Per riuscire ad ottenere l’effetto anni Novanta è necessario seguire pochi e semplici passaggi. Basta infatti scaricare l’app, effettuare l’accesso e caricare dagli 8 ai 12 selfie, da angolazioni diverse. Dopo aver caricato le foto bisogna solo sezionare il genere desiderato. L’app in pochi secondi modificherà la vostra foto con l’effetto desiderato. Come? Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.

Con questa tecnologia l’app analizza le foto caricate, modificando diversi dettagli, tra cui luci e colori, per riprodurre lo stile fotografico degli anni ’90. Con un semplice click si possono dunque ottenere foto particolari e di tendenza da pubblicare sui nostri social.

Epik offre una panoramica gratuita delle sue funzioni, ma per ottenere il risultato finale è previsto un costo. Ci sono diverse opzioni a disposizione degli utenti, in base alla velocità di elaborazione che si desidera. Per la consegna standard, in 24 ore, il costo è di 6,99 euro, mentre per quella espressa in 2 ore, il costo è di circa 10 euro. Entrambi i pacchetti comprendono la creazione di 60 immagini ispirate agli annuari delle scuole americane degli anni ’90. Ogni foto è molto dettagliata e trasforma gli utenti in cheerleader, atleti, ecc. con abbigliamenti e capigliature specifiche di quegli anni.

Ritorna la questione privacy

Come per tutte le altre applicazioni Epik richiede l’accesso ai nostri dati, dettaglio che preoccupa gli esperti di privacy. SNOW Corporation, società dietro Epik, ha rassicurato più volte i suoi utenti sulla gestione delle informazioni. Secondo la società i dati personali, tra cui ovviamente rientrano anche le foto, non vengono memorizzate. Le immagini, nello specifico, vengono utilizzate solo per essere modificate dall’AI e dopo aver inviato agli utenti i risultati ottenuti le foto vengono eliminate.

Il successo dell’app per gli anni ’90

Epik non è la prima app ad utilizzare l’AI per modificare immagini caricate dagli utenti, eppure ha raggiunto livelli di popolarità giganteschi. Il merito di questa impennata è dovuta sicuramente dall’utilizzo dell’applicazione da parte di personaggi famosi. Sui profili social di molte celebrità sono infatti apparsi caroselli con foto che le ritraevano in perfetto stile anni ’90. Dettaglio che ha contribuito a rendere virale l’uso di Epik. Da Simona Ventura, a Damiano dei Maneskin, passando per Fiorello e i The Jackal tutti si sono fatti contagiare dalla moda del momento e hanno sperimentato l’esperienza di vedere la propria immagine trasformata in un annuario americano.

Voi avete nostalgia degli anni Novanta? Avete già provato questa applicazione?