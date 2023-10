Sono in arrivo possibili novità relativamente al canone RAI per i prossimi mesi. Le settimane a venire per il Governo saranno cruciali, in vista del varo della prossima Legge di bilancio. In tale sede, l’esecutivo dovrà valutare il destino di alcuni tributi degli italiani, tra cui proprio quello per la tv pubblica.

Canone RAI, il possibile scorporo dalle bollette della luce

Ad oggi, il canone RAI ha un costo pari a 90 euro l’anno, con la possibilità di rateizzare il versamento in rate dal valore di 9 euro. Il pagamento del canone avviene direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica.

Proprio tale aspetto potrebbe presto cambiare. Sul canone in bolletta, ad esempio, da tempo c’è pendente la valutazione dell’Unione Europea che, anche in occasione del varo del PNRR, chiede a tutti i suoi Paesi membri la massima trasparenza per il pagamento delle componenti aggiuntive legate all’energia.

Il gettito derivato dal pagamento del canone RAI è pari a 1,85 miliardi l’anno. Una possibile modifica del tributo dovrebbe comunque garantire nelle casse della tv di Stato questa cifra.

Ecco quindi che un primo possibile scenario per gli italiani sarebbe quello di applicare uno sconto sugli attuali costi, con l’esecutivo che dovrebbe però stanziare dei fondi da destinare alla tv di Stato per coprire la cifra non coperta dal canone.

Altra idea, più divisiva, è lo spostamento del canone RAI dalle bollette per l’energia elettrica ai prezzi per la telefonia mobile. In questo caso ci sarebbe sì un drastico calo del costo annuo del canone, ma a fronte di una platea di contribuenti molto più vasta.