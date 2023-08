TIM accoglie nuovi clienti con una promozione decisamente speciale, al cui interno si possono trovare contenuti di altissimo livello, affiancati ad un prezzo generalmente economico, che allo stesso tempo nasconde un’occasione veramente da non perdere.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, la suddetta promozione risulta essere disponibile in via esclusiva sul sito ufficiale, in questo modo il cliente si ritrova ad essere costretto a recarsi sullo stesso, per richiedere la promo a titolo definitivo. Ciò che la rende particolarmente speciale è più che altro la possibilità di godere dell’attivazione gratuita, affiancata comunque dal primo mese gratis, in altre parole, il canone sarà da versare dal secondo rinnovo.

TIM, le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Per godere delle suddette condizioni favorevoli, l’utente deve essere in uscita da un operatore telefonico specifico, parliamo infatti di MVNO o di Iliad, con annessa portabilità obbligatoria. Rispettando il tutto, sarà difatti possibile spendere solamente 7,99 euro al mese (partendo proprio dalla seconda mensilità), con rinnovi automatici sul credito residuo.

La promozione mette ad ogni modo a disposizione un bundle davvero invitante, considerando che parliamo di 150 giga al mese, con navigazione in 4G+, affiancati da illimitati minuti che possono essere utilizzati verso tutti, oppure anche SMS illimitati spendibili allo stesso modo.

L’attivazione, come vi abbiamo anticipato, è possibile in esclusiva sul sito ufficiale, vi basterà collegarvi al link inserito in precedenza.