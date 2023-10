Fastweb è uno dei più noti operatori telefonici presenti nel mercato italiano delle telecomunicazioni.

Il gestore deve la sua linea a WindTre, leader del settore.

In questo modo, può contare su una copertura di rete totale su tutto il territorio nazionale, oltre a garantire la massima velocità di navigazione grazie al 5G.

Per questo mese di Ottobre, Fastweb offre per tutti i suoi clienti, vecchi e nuovi, una pluralità di promozioni per la linea mobile.

Fastweb: le migliori promo del momento

A tal proposito, di seguito vi presentiamo alcune delle più vantaggiose promozioni Fastweb disponibili per questo mese di Ottobre.

F. Mobile. Al prezzo di 7.95 euro al mese, include:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali sia mobili sia fissi;

– 100 messaggi verso tutti;

– 150 GB di Internet alla massima velocità del 5G;

– 8Gb di Roaming dati per tutti i paesi dell’Unione Europea;

– Accesso alla Fastweb Digital Academy. Ovvero i corsi offerti dall’operatore per acquisire capacità e competenze digitali utili per il mondo del lavoro.

F. Mobile Full. Al costo di 9.95 euro al mese, la promo include:

– Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

– 100 sms verso tutti;

– 200 GB di Internet alla massima velocità del 5G;

– 10 GB di Roaming dati per i paesi dell’Unione Europea;

– Fastweb Plus Mobile;

– Accesso alla Fastweb Digital Academy.

F. Mobile Maxi Al costo di 11.95 euro al mese, prevede:

– Chiamate e minuti senza limiti verso tutti!

– 100 messaggi verso tutti;

– 300 GB di Internet alla velocità massima del 5G;

– 12 GB di Roaming Dati per l’UE;

– Accesso alla Fastweb Digital Academy;

– Assicurazione Quixa e Pet inclusa.

Tuttavia, per ulteriori informazioni a riguardo o su queste o altre promozioni, potete consultare il sito ufficiale dell’operatore e scegliere l’offerta che soddisfa maggiormente le vostre esigenze