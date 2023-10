I prodotti Apple non si limitano agli smartphone, agli iPad, agli smartwatch o ai pc, ma ne esistono altri dalla tecnologia sviluppata e avanzata in grado di offrire performance pazzesche. Un esempio è l’Apple Vision Pro, l’ultimo visore AR del Copertino. Una caratteristica però sta causando un forte dibattito sul costo e sulla funzionalità.

Pare che infatti il modello possa essere scelto con lenti graduate già integrate nel dispositivo. L’azienda non ha offerto ancora delle info ufficiali, quindi queste informazioni devono essere considerate come soltanto dei rumor che stanno circolando online.

Apple Vision pro: ne varrà la pena?

Pare che la Apple, In un futuro prossimo, tra le opzioni offerte all’utente ci sarà anche quella di avere il Vision con lenti graduate preinstallate, costruite appositamente attraverso l’inserimento della prescrizione medica. L’obiettivo è quello di semplificare o addirittura eliminare completamente i problemi legati alla reperibilità di lenti che si possano adattare al dispositivo. In questo modo, quindi, non sarà più necessario contattare aziende terze, ma ci si potrà affidare direttamente alla società.

Non è ancora chiaro però se il progetto preveda che i visori sarnno dotati direttamente di un mount magnetico, così da rendere le lenti intercambiabili, oppure verranno realizzato con le lenti che non possano essere sostituite. Con probabilità, la scelta aziendale verterà sulla prima opzione. In caso contrario, infatti, il visore potrebbe essere utilizzato soltanto dalla persona avente difficoltà visive e non da parenti e amici, portando quindi ad una grossa limitazione.

Un altro problema di cui ci si preoccupa è il peso legato all’Apple Vision Pro. Il team aziendale sta già cercando di trovare una soluzione che sia in grado di donare agli utenti un dispositivo comodo e facile da indossare anche per più tempo, senza che questo dia fastidio. Coloro che in passato già hanno posseduto un modello precedente al Pro, avevano infatti inviato delle lamentele riguardanti il peso complessivo del dispositivo che, al loro parere, non poteva essere utilizzato per più di un’ora. In questo modo invece il problema potrebbe essere ovviato. Per quanto riguarda il prezzo preciso non si conosce con certezza, nonostante questo sia già presente sul sito ufficiale Apple. Secondo però i device precedenti, facendo una stima, esso dovrebbe costare all’incirca 3.600$.