Vodafone e Nokia, dalla collaborazione nasce Open Ran mobile

Vodafone e Nokia hanno reso noto un ampliamento della loro collaborazione globale, con un focus particolare sull’introduzione della tecnologia Open RAN in Italia. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso a una gamma più ampia di fornitori di software, start-up e imprese locali in diversi settori, come la sanità digitale, la domotica e l’industria, attraverso l’uso delle API (Application Programming Interface).

Vodafone e Nokia: le tariffe disponibili

Secondo una dichiarazione di Vodafone, il progetto contribuirà a stimolare l’innovazione e la competitività in Europa, migliorando al contempo la resilienza e l’autonomia digitale della catena di approvvigionamento.

Dettagli Tecnici e Obiettivi

Il piano pilota coinvolgerà alcune località nel Nord Italia e utilizzerà il software Nokia 5G su piattaforma cloud Red Hat Openshift, ospitato su server Dell Poweredge XR8000. L’obiettivo è dimostrare che la soluzione Open RAN di Nokia è paragonabile in termini di funzionalità e prestazioni alle reti radio convenzionali. Vodafone ha inoltre annunciato l’intenzione di implementare questa tecnologia nel 30% delle sue stazioni radio base entro il 2030.

Offerte 5G di Vodafone

Vodafone offre una serie di piani tariffari 5G, tra cui Family+ con minuti, SMS e dati illimitati a 9,99 euro al mese. Altre opzioni includono RED Max Under 25 e RED Pro, con diversi livelli di dati e costi mensili. Per i clienti esistenti di telefonia mobile, Vodafone offre anche piani internet per la casa a prezzi vantaggiosi. Questi includono Internet Unlimited con velocità fino a 2,5 Gbps e Casa Wireless+ con velocità fino a 300 Mbps. Entrambe le opzioni offrono chiamate illimitate e varie modalità di pagamento.

Insomma, l’espansione della partnership tra Vodafone e Nokia rappresenta un passo significativo verso l’adozione più ampia della tecnologia Open RAN in Europa, con benefici potenziali per l’innovazione, la competitività e la resilienza digitale.