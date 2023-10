Very Mobile raccoglie all’interno della sua ultima offerta tutto quanto di buono avremmo mai voluto vedere, proprio perché inserisce un bundle quasi infinito ed un prezzo veramente conveniente: soli 5,99 euro al mese, a patto che l’utente rispetti determinati prerequisiti, ed allo stesso tempo richieda la promo entro e non oltre il 23/10.

Il prerequisito fondamentale per l’attivazione della suddetta offerta è la solita provenienza da un operatore telefonico virtuale, solo in questo modo, con altrettanta portabilità del numero, il cliente ha la possibilità a tutti gli effetti di avere sul proprio numero la nuova promozione di Very Mobile. C’è da dire che i vantaggi non sono pochi, sapendo comunque che i costi di attivazione, della SIM e della spedizione a domicilio (in quanto si può richiedere online), sono completamente gratuiti.

Very Mobile, che offerte speciali per gli utenti

La promozione Super FLASH! di Very Mobile incanta il pubblico prima di tutto con un prezzo fortemente più basso del normale, essendo disponibile a soli 5,99 euro al mese per sempre, un canone che deve essere versato mensilmente tramite l’addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile.

Gli utenti potranno inoltre avere tra le mani un bundle di assoluto rispetto, se considerate che oggi sono disponibili 120 giga al mese, con annessi anche minuti e SMS completamente senza limiti, da utilizzare verso qualunque numero di telefono sul territorio nazionale.

Tutti coloro che, in futuro, vorranno richiedere la portabilità da Very Mobile, potranno farlo tranquillamente senza costi aggiuntivi di sorta.