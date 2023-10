Nuovo pazzesco SottoCosto vi attende da MediaWorld fino alla metà del mese corrente, con tantissimi prezzi bassi che gli utenti devono saper cogliere al volo, nell’idea comunque di raggiungere un livello di risparmio che superi e travalichi le aspettative iniziali.

La campagna promozionale non si allontana da quanto visto in passato, ciò sta a significare che gli utenti possono approfittare dei medesimi sconti praticamente ovunque in Italia, con l’aggiunta del sito ufficiale, e della possibilità di avere gli sconti anche a domicilio con spedizione gratuita.

MediaWorld, quali sono i fantastici nuovi prodotti in promozione

Le occasioni da cogliere al volo sono assolutamente molto ghiotte, come ad esempio in prima pagina scoviamo la presenza di Samsung Galaxy S22, che oggi costa solamente 499 euro, rappresentando a tutti gli effetti il giusto compromesso per cercare di risparmiare il più possibile, accedendo ugualmente ad uno smartphone Galaxy.

Volendo invece investire cifre più importanti, la scelta potrebbe ricadere su Samsung Galaxy S23 Ultra, che costa solamente 1099 euro, oppure Galaxy Z Flip5, in vendita a 1149 euro, per finire con Galaxy S23, disponibile a 749 euro. Si tratta di tutti i modelli di punta della generazione corrente, con prezzi comunque ridotti rispetto ai listini attuali.

Sempre nel medesimo volantino sono comunque disponibili tantissimi prodotti in promozione a prezzi fortemente più bassi del normale, anche legati alla fascia media, infatti sono disponibili Realme 11 Pro+ 5G a 449 euro, Honor Magic 5 Lite a 249 euro e tanti altri ancora disponibili qui.