Niente DAZN, Mediaset o Sky: la Serie A la seguirete qui

Non c’è molta volontà da parte della Lega Calcio di attendere ancora per molto tempo le offerte che DAZN, Sky e Mediaset dovrebbero a breve formulare. Proprio per questo motivo, prima ancora della ripresa delle trattative che riguardano i diritti TV del campionato di Serie A per il prossimo quinquennio, si starebbe lavorando ad un canale proprietario della Lega stessa.

Attualmente l’amministratore delegato della Lega Calcio Luigi De Siervo ha fatto notare quanto sia complessa la trattativa per i diritti televisivi del campionato italiano. All’interno di questo percorso articolato, come riferisce l’AD, ci si trova alla quinta tappa. La cosa importante è che tutto il lavoro svolto dalla commissione abbia portato le offerte delle aziende a crescere in maniera progressiva nel tempo. Proprio per questo De Siervo si auspica che anche il prossimo step possa contribuire ad un rialzo ulteriore.

Diritti TV Serie A, in arrivo una nuova tornata di offerte

Filtra comunque molta fiducia sulla possibilità che le tre aziende coinvolte nella contesa possano alzare le proprie offerte. Al momento però è inevitabile lavorare al canale della lega, il quale secondo il dirigente De Siervo sarà una certezza assoluta.

Queste sono state le dichiarazioni in vista dell’assemblea che avrà luogo proprio domani:

“Siamo stati coinvolti nello sviluppo del centro di produzione a Lissone, dove ci occupiamo direttamente della produzione in diretta delle partite. Abbiamo introdotto la radio della lega in collaborazione con Rds. Il passaggio tecnico al canale non costituisce una sfida insormontabile“. Durante questa riunione, verrà presentato anche il progetto del canale, che rappresenta attualmente l’unica alternativa all’accettazione delle offerte.