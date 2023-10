WhatsApp è a conti fatti l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, pensate che al momento attuale sono oltre 1,4 miliardi le persone che accedono quasi giornalmente al noto software, contro gli 800 milioni della rivale di sempre: Telegram.

Proprio per questo motivo, e considerando le grandissime novità introdotte da WhatsApp nel corso delle ultime settimane (e mesi), al momento attuale esistono funzioni talmente nascoste da risultare sconosciute per buona parte della popolazione. Una di queste permetterebbe di accedere e visualizzare i messaggi, senza che si attivi la fantomatica doppia spunta blu, ovvero la ricevuta di lettura.

WhatsApp, questi sono i trucchi più interessanti

Per ottenere il risultato desiderato, la prima cosa da fare è aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile (per questo motivo controllate attentamente sullo store per Android o iOS), poi apritela e digitate nella barra di ricerca il nome della persona di cui volete controllare il messaggio senza farvi vedere. Verranno mostrati in basso tutti i risultati inerenti alla stessa, ora spetta a voi selezionare il messaggio desiderato e leggerlo senza inviare la notifica di lettura.

Se volete raggiungere lo stesso risultato sui gruppi, la strada è leggermente più lunga, poiché a tutti gli effetti dovrete aprire le impostazioni e le informazioni del gruppo stesso, selezionando poi “esporta chat senza i media“, così facendo potrete avere sul vostro smartphone tutta la conversazione in un unico file, accedendovi liberamente da remoto.