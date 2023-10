Un nuovo fine settimana di calcio è in arrivo su Sky, con l’ultima giornata dei principali campionati europei prima della sosta delle nazionali. La stagione sportiva è entrata nel vivo in questo mese di ottobre, con gli appuntamenti per gli appassionati di calcio che si alternano agli appuntamenti per la Formula 1, la MotoGp e il grande tennis.

Sky, le offerte low cost per il mese di ottobre

Il palinsesto mai così ricco di Sky in questo mese di ottobre sarà accessibile a costi più che ridotti per tutti i futuri abbonati, grazie alla convenienza dei listini smart. I clienti che decidono di attivare una promozione, direttamente dal sito ufficiale, potranno accedere ai contenuti di Sky ad un costo bloccato per ben 18 mesi, con la possibilità di ottenere un rinnovo del costo delle medesime condizioni per un ulteriore anno e mezzo.

Una prima offerta da non perdere è quella relativa ai pacchetto Sky TV + Calcio. Per accedere al doppio ticket i clienti dovranno pagare soltanto 14,90 euro ogni trenta giorni. Molto vantaggiosa, considerate le esclusive messe in campo dalla pay tv, è anche la proposta che contempla Sky TV + Sport. Il costo di questa promozione è di 30,90 euro, sempre con vincolo di permanenza pari ad un anno e mezzo e possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi.

Le iniziative per i listini smart saranno disponibili solo per un tempo limitato, attraverso il sito ufficiale della tv satellitare. Inclusa nel costo di queste promozioni è presente anche la tecnologia di ultima generazione, con il decoder Sky Q.