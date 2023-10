L’accesso al web ormai è una costante delle nostre vite, che si tratti di smartphone, PC, tablet o console, siamo sempre connessi alla rete. Se da un lato le possibilità online sono infinte, dall’altro bisogna sempre prestare la massima attenzione alle truffe online.

Navigando quotidianamente, siamo esposti a numerosi pericoli tra cui il fenomeno del phishing. Si tratta di una truffa online piuttosto elaborata attraverso la quale gli hacker puntano ad ingannare le vittime per ottenere dati sensibili.

Tra queste informazioni preziose ci sono i dati personali e finanziari. Una volta ottenuti, è possibile effettuare furti di identità, procedere con il social engineering o perfino svuotare il conto corrente dei malcapitati.

Il Phishing è una seria minaccia per tutti, bisogna sempre prestare la massima attenzione quando si naviga online

Il phishing si manifesta sotto varie forme, tutte però molto simili tra loro. I truffatori contattano le vittime fingendosi istituzioni finanziarie, società di servizi o anche persone conosciute con lo scopo di far abbassare la guardia.

Capita sempre più spesso di ricevere email fittizie inviate da banche diverse da quella utilizzata, da Amazon o da vari corrieri. In tutti questi casi, viene chiesto all’utente di verificare l’account, aggiornare i propri dati personali o sbloccare una spedizione.

Di solito, i link presenti all’interno di queste email riportano a siti web fraudolenti, creati appositamente per ricordare quelli ufficiali ma assolutamente slegati. In questo modo, i truffatori possono raccogliere i dati sensibili e sfruttarli a proprio piacimento.

Al fine di evitare di cadere vittima del phishing, invitiamo tutti gli utenti a seguire alcune semplici ma efficaci precauzioni. Prima di tutto è sempre meglio verificare il mittente guardando l’indirizzo email da cui si riceve il messaggio. Inoltre, non bisogna mai condividere informazioni sensibili come il proprio numero di telefono, password e PIN attraverso le email.

Per garantire un livello di sicurezza maggiore per i propri account, è consigliabile attivare l’Autenticazione a Due Fattori. In questo modo, per accedere all’account, sarà necessario inserire un codice aggiuntivo alla password generato al momento e non ripetibile.

Il phishing rappresenta una seria minaccia alla sicurezza digitale. Tutti gli utenti non devono ritenersi immuni a questa truffa e devono sempre prestare la massima attenzione ai messaggi ricevuti durante la navigazione web.