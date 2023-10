In occasione della conferenza dedicata agli sviluppatori, Samsung ha svelato al mondo la One UI 6.0. La nuova versione dell’interfaccia utente proprietaria del brand coreano è basata su Android 14 ed include tantissime novità per gli smartphone su cui arriverà.

Infatti, Samsung ha confermato di aver condotto beta test per molto tempo e l’annuncio ufficiale conferma che lo sviluppo è ormai alle fasi finali. L’azienda non ha confermato ancora la data di rilascio ufficiale, ma immaginiamo che ormai sia imminente.

Tra le nuove feature che saltano subito all’occhio c’è sicuramente il nuovo font esclusivo chiamato One UI Sans. Inoltre, Samsung ha lavorato per migliorare l’usabilità e le performance e rendere gli smartphone sempre più versatili.

Samsung introduce la One UI 6.0 con tantissime novità pensate per migliorare l’usabilità e le prestazioni dei device coreani

Gli amanti della fotografia potranno contare sulla nuova gestione dell’IA per gli strumenti di modifica delle foto attraverso la funzionalità chiamata Samsung Studio. Inoltre, verrà semplificato il montaggio video multilivello con opzioni di personalizzazione avanzata come l’aggiunta di testo, immagini, e musica secondo una timeline.

Tra le feature annunciate direttamente dal brand spiccano anche le nuove emoji per gli amanti delle chat. L’azienda ha lavorato per migliorare la gestione del multitasking che ora permette di visualizzare una finestra popup relativa alle app recenti.

Arrivano anche i nuovi widget come l’orologio liberamente posizionabile e il Meteo fornirà maggiori informazioni e dettagli. Anche la fotocamera avrà un widget dedicato per semplificare il punta e scatta.

Queste sono solo alcune delle feature rivelate dal produttore. Per scoprirle tutte bisognerà attendere il rilascio della One UI 6.0 sui primi device compatibili. Ci aspettiamo a breve un calendario con le date del roll out e i dispositivi interessati in questa prima fase.