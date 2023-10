Nel secolo scorso, quando la nostra moneta era la lira, la Zecca di Roma ha coniato milioni e milioni di 100 lire 1° tipo Minerva. Queste vennero realizzate in un periodo che andava dal 1954 al 1989, per un totale di 36 anni. Ovviamente, ora, non tutte posseggono un grande valore economico, ma c’è un esemplare particolare che potrebbe farvi guadagnare migliaia di euro.

Stiamo parlando della moneta realizzata nel ’54, la versione di prova della 100 lire Minerva. Tale conio e molto ricercato dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica. Questi sono sempre alla continua ricerca di esemplari rari e molto difficili da trovare. In condizioni perfette, sono disposti a pagare fior di soldi per una singola moneta.

La Moneta 100 Lire Mierva del ‘54

Sapete quante monete 100 lire furono realizzate in quei 34 anni? Ben 2.320.201.800 esemplari. Alcuni di questi possono ora avere un costo di centinaia d’euro, ma quella del 54 è la più pregiata di tutte. Questa moneta è una vera chicca, un gioiellino che gli appassionati aspirano ad avere nella propria collezione. Se conservata in condizioni ottimali, la 100 lire Minerva del 1954 può raggiungere una quotazione numismatica che supera i 3.000€.

Ma come è fatta? Cosa bisogna cercare? Il conio è quello di primo tipo e, come forse avete intuito, possiede su una delle facce la raffigurazione della dea Minerva. Questa hai il corpo che protende verso un albero, non una pianta qualsiasi ma un alloro e nella mano sinistra ha una lancia. Sulla destra vi è il segno della Zecca (la R), a sinistra invece vi è il valore nominale dice 100 lire. Nella parte a rovescio c’è un capo adornato da una corona con foglie dello stesso albero della Dea. Su questo lato in alto è disegnata la scritta Repubblica Italiana e la firma di Romagnoli e Giampaoli.

Sicuramente trovarla non è affatto semplice ma non impossibile. Se sfortunatamente non dovreste trovarla nei meandri della vostra abitazione o in qualsiasi altro luogo, dovete sapere che le monete aventi un valore elevato sono tantissime. Quindi, state attenti alle informazioni che sono online: potreste comunque guadagnare un bel gruzzolo.