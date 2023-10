Le maneggiamo in abbondanza, eppure non sappiamo che queste possano valere molto più di quanto sembra. Eppure, una sola moneta, potrebbe cambiare per sempre la nostra vita. Come? Rivendendola ai collezionisti.

Alcune sono molto più ricercate e rare di altre. Solitamente il loro costo cambia a seconda dei numeri incisi, dei disegni e qualche volta anche del materiale. Di quest’ultima sezione però, fanno parte le monete più antiche: quelle odierne sono composte dagli stessi metalli. Più sono in quantità limitate, più il loro valore schizza alle stelle, basta trovare poi il giusto compratore.

La moneta da 2 euro che ne vale 3.000

Un esempio è la moneta di 2 euro, avente, talvolta, un valore intrinseco di parecchio superiore al numero su di essa riportato. Queste monete vennero realizzate per riportare su di esse i momenti importanti dell’Europa. Un giorno, le più recenti rappresentanti i medici che hanno combattuto contro la pandemia, potrebbero essere molto rare.

Il conio deve dunque possedere alcune specifiche. Uno molto richiesto è stato prodotto nel 2005, quindi attenti a questa data. La faccia principale è come tutte le altre, mentre l’altra raffigura diverse scritte. Queste sono le firme di personaggi molto importanti nella storia europea, motivo per il quale averne una è molto raro.

Alcune di queste, in base anche al loro stato di conservazione, possono fruttare ben 3.000€. Quella più danneggiata anche 250€, che comunque rispetto al valore originario è una bella differenza. Non c’è solo questa due euro a poter essere rivenduta a tali cifre, ma molte altre. Il trucco principale sta, quando troviamo una moneta che abbia una faccia strana, nel ricercare su internet il suo valore prima di gettarla in una cassa automatica.