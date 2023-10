Nuova offerta da 7 euro al mese con FASTWEB che batte Vodafone

Di fare la guerra con gli altri provider, Fastweb sembra non averne mai le tasche piene. L’azienda che vuole in ogni modo ribadire la sua leadership, riesce a far vedere a tutti quanto sia forte grazie alle sue offerte mobili. Nel corso degli anni la crescita del celebre provider virtuale è stata sotto gli occhi di tutti.

Parliamo comunque di un gestore che proprio ultimamente è stato premiato da Ookla come quello più veloce in termini di connessione in download sul territorio italiano.

Tutto questo è giustificato dal fatto che Fastweb è l’unica azienda tra quelle virtuali a fornire al suo pubblico la possibilità di connettersi al 5G. Si tratta di un grande vantaggio dal momento che scegliere di pagare poco avendo anche il massimo in termini di standard di connessione può essere certamente il desiderio di chiunque. A tal proposito ecco che nasce la nuovissima Fastweb Mobile, promo che è già stata sottoscritta da tantissime persone. Al suo interno c’è tutto quello che bisogna avere quando si sceglie un’offerta di tipo mobile per lo smartphone.

Fastweb questa volta propone un’offerta imbattibile, si tratta della nuova Mobile con 150 giga al mese

Partendo da quelli che sono i minuti per le telefonate verso qualsiasi gestore, Fastweb dispone di risorse senza limiti. Potrete infatti telefonare illimitatamente chiunque desideriate.

Si passa poi all’aspetto più importante che riguarda la connessione ad Internet, fornita in 5G. Fastweb permette a tutti di navigare sul web sfruttando ben 150 giga disponibili. Il prezzo mensile sarà di 7,95 € al mese per tutti.