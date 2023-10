WhatsApp, un aggiornamento CLAMOROSO sta per arrivare

Gli ultimi tempi sono stati molto indicativi della grande volontà di WhatsApp di migliorarsi ulteriormente. La celebre applicazione di messaggistica istantanea si è fatta notare con tanti nuovi aggiornamenti che hanno messo in chiaro alcune cose, soprattutto contro la concorrenza.

Oggi una delle più grandi novità che arriva su WhatsApp riguarda l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa. Proprio durante l’ultima conferenza, Meta avrebbe annunciato nuovi prodotti pronti a funzionare con tale risorsa, presto disponibili sulle piattaforme social e di messaggistica.

“Siamo entusiasti delle opportunità che l’Intelligenza Artificiale generativa offre, poiché può favorire la creatività, aumentare la produttività e offrire divertimento semplicemente attraverso l’invio di messaggi. Poiché WhatsApp ospita un gran numero di conversazioni, desideriamo facilitare l’accesso a questa tecnologia emergente per le persone in tutto il mondo.”

WhatsApp: tre aspetti pronti ad essere inseriti con l’arrivo dell’intelligenza artificiale

Il nuovo aggiornamento che sta per lanciare alla grande l’intelligenza artificiale generativa per gli utenti di WhatsApp comporterà l’introduzione di ulteriori novità. Innanzitutto ci saranno gli adesivi IA che potranno essere creati in maniera personalizzata trasformando il testo in adesivi espressivi al massimo.

Ci saranno anche le Chat IA, utili per gli utenti al fine di scoprire più cose possibili in merito agli argomenti. Tanti personaggi creati dall’intelligenza artificiale potranno rispondere alle nostre domande.

Ci saranno anche le immagini fotorealistiche, in grado di rappresentare immagini per mostrare meglio una persona, un luogo o anche un’idea.

Sono solo alcuni gli utenti ad aver già ricevuto questa possibilità, per cui non bisogna straniarsi se nella vostra versione beta non potete ancora sfruttarla.