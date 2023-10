Il noto operatore telefonico Vodafone è tornato alla carica e questa volta lo fa con una super offerta. In particolare, l’operatore sta cercando di far tornare con sé alcuni suoi ex clienti con una offerta sensazionale che abbiamo già avuto modo di scoprire nel corso delle scorse settimane, ovvero l’offerta mobile Vodafone Silver nella sua versione con 100 GB di traffico dati.

Vodafone Silver, ritorna la super offerta con 100 GB per gli ex clienti di Vodafone

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Vodafone sta proponendo ai suoi ex clienti un super offerta mobile con ben 100 GB di traffico dati. Come già detto in apertura, ci riferiamo all’offerta mobile denominata Vodafone Silver. Quest’ultima viene proposta molto spesso dall’operatore e in diverse versioni.

In questo caso, l’offerta in questione viene proposta nella sua versione con 100 GB di traffico dati. Questi ultimi sono validi per navigare con una connettività pari al 4G. Oltre a questo, gli utenti avranno poi accesso a minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e ad SMS illimitati verso tutti i numeri. In questa versione, l’offerta ha un costo piuttosto contenuto di 7,99 euro al mese.

Questa versione dell’offerta Vodafone Silver sarà però attivabile soltanto dagli ex clienti che hanno ricevuto apposita proposta da Vodafone tramite SMS. Ricordiamo inoltre che con l’offerta sono anche inclusi 300 minuti di chiamate verso alcune destinazioni estere, tra cui Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania. Ogni mese avete inclusi anche minuti illimitati verso numeri di Vodafone di Romania e Albania e 100 minuti verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela, oltre che verso i numeri fissi del Brasile.