Il modo per disattivare i videomessaggi su WhatsApp

Una delle più grandi grandi novità di WhatsApp nel corso di questo 2023 riguarda i messaggi video, quelli che possono essere registrati premendo sul tasto delle note vocali e facendo comparire una videocamera.

Qualcuno non avrebbe preso di buon grado tale novità siccome non la utilizzerebbe ed è proprio per questo che bisogna sapere che può essere disattivata in ogni momento.

WhatsApp: ecco come disattivare una volta per tutte i videomessaggi

Esattamente qualche tempo fa avevamo spiegato a tutti come inviare dei messaggi video tramite WhatsApp, sfruttando quindi questo nuovo sistema introdotto da poco. La piattaforma di messaggistica però è sempre più piena di risorse e non è solo questa la grande miglioria del 2023.

Intanto gli utenti si stanno interrogando su come fare per riuscire a disattivarli. In tanti infatti continuano ad inviare dei messaggi video al posto delle note vocali non avendo troppa dimestichezza con l’applicazione. Ricordiamo infatti che il tasto dei messaggi video si trova in prossimità di quello delle note vocali, che va a sua volta toccato per far comparire la videocamera utile per registrare appunto un videomessaggio.

Tranquilli però, visto che è molto semplice disattivare questa questa possibilità. Gli utenti non dovranno fare altro che aprire WhatsApp, entrare all’interno delle impostazioni e premere poi su “scegli chat“. A fianco alla voce “videomessaggi istantanei“, c’è un interruttore che andrà disattivato.

Così facendo il tasto del microfono per le note vocali resterà sempre lì fisso senza muoversi, anche nel caso in cui doveste sbagliare.

E voi eravate a conoscenza di questa possibilità? Se non dovesse essere così, ora avete imparato qualcosa di nuovo.