Apple vuole i diritti TV della Serie A? Arriva un'offerta

Il campionato di calcio italiano è cominciato ormai da più di un mese ma sembra che ci siano delle questioni irrisolte. I diritti TV che riguardano il prossimo quinquennio non sono stati ancora definiti e non si sa chi riuscirà ad accaparrarseli. Ultimamente sono stati fatti tanti nomi tra cui quelli dei principali tre colossi, che sono certamente da DAZN, Mediaset e Sky. Qualcuno credeva che anche altre aziende potessero intromettersi, con diverse fonti che avevano fatto addirittura il nome di Apple.

L’azienda di Cupertino a quanto pare vuole entrare nel mondo dello sport ma in nessun modo vorrebbe puntare sul calcio. In realtà potrebbe essere anche questa un’occasione per Apple, ma in accoppiata con un altro sport. L’azienda americana vorrebbe infatti, secondo uno degli ultimi rapporti pubblicati dalla rivista Business F1, puntare sulla Formula 1 presentando una maxi offerta molto interessante.

Apple entra nel mondo dello sport, vuole prendersi la Formula 1

Stando agli ultimi report pubblicati, Apple avrebbe pronta un’offerta pari a circa 2 miliardi di dollari all’anno. Questo gli consentirebbe di diventare detentore esclusivo per quanto concerne i diritti di streaming di ogni gara della Formula 1.

L’importo presentato da Apple in questo caso sarebbe doppio rispetto a quanto percepisce attualmente l’intero Circus di Formula 1. Tutto questo deriva dal grande successo che ha ottenuto l’MLS Season Pass, per cui l’azienda di Cupertino vorrebbe continuare a spingere sullo sport.

Insomma, non ci resta altro che stare a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Dovrebbero vedersi alcuni risvolti molto importanti che magari qualcuno potrebbe non aspettarsi.