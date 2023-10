Finalmente il giorno tanto atteso dagli appassionati degli smartphone Google è arrivato. Gli smartphone della serie Google Pixel 8 non sono più un segreto. L’attenzione è attualmente rivolta tutta alle novità introdotte sui due dispositivi di punta ma presto Google potrebbe spiazzare tutti annunciando un nuovo smartphone pieghevole. Non sappiamo ancora molto sul dispositivo in questione ma è certo che l’azienda si trova attualmente impegnata nella sua realizzazione.

Google Pixel Fold 2 o Pixel Flip? Un nuovo pieghevole sta per arrivare!

Non è chiaro se tra le intenzioni dell’azienda di Mountain View vi sia quella di realizzare una seconda generazione del suo Pixel Fold o uno smartphone pieghevole con chiusura a conchiglia che potrebbe essere chiamato Google Pixel Flip. Le uniche informazioni in nostro possesso poggiano sull’emergere di un nome in codice, scovato nell’ultima versione dell’app di Google Pixel Buds.

A sostegno dell’idea che il nome in codice scovato, ‘Comet’, faccia riferimento a un nuovo smartphone pieghevole vi è anche una piccola dicitura scovata all’interno dell’app che riguarda proprio il tipo di dispositivo in questione e, quindi, uno smartphone pieghevole. Inoltre, analizzando i nomi in codice utilizzati da Google per indicare i Pixel 8, tutti riguardanti razze di cani; e quelli utilizzati per indicare la serie Pixel 9, tutti riguardanti i rettili, è facile giungere alla conclusione che “Comet” potrebbe essere un nuovo Pixel Fold o un Pixel Flip.

L’azienda potrebbe così inaugurare una nuova serie di dispositivi con chiusura a conchiglia, ampliando il suo listino con l’intenzione di coinvolgere una porzione di pubblico non indifferente, attratta dai dispositivi compatti ma performanti.