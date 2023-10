Play Store pieno di app a pagamento gratis, ce ne sono 10

Cosa succede se il mondo Android diventa improvvisamente un sistema chiuso come mostra la concorrenza? Semplice: gli utenti si stranirebbero, visto che sono abituati a tante concessioni da parte del celebre sistema operativo. Il robottino verde negli ultimi anni è diventato famoso proprio per aver concesso a tutti l’opportunità di avere ciò che desideravano, sia per quanto riguarda le impostazioni della piattaforma che per quanto concerne i contenuti all’interno del famoso market meglio noto con il nome di Play Store. Qui Google garantisce al pubblico la possibilità di scaricare tutte le applicazioni e tutti i giochi che desidera, partendo dai contenuti gratuiti fino ad arrivare a quelli premium a pagamento.

Proprio oggi potrebbe essere la giornata perfetta per approfittare di una grande occasione: il Play Store propone gratuitamente dei titoli a pagamento. Questo significa che solo per qualche giorno l’opportunità di avere a che fare con giochi o applicazioni pieni di molte più facoltà rispetto al solito, potrebbe diventare realtà. Nel prossimo paragrafo potrete notare l’elenco completo che è equamente distribuito tra applicazioni e giochi.

Play Store di Google pieno di titoli a pagamento gratis: ecco l’elenco

Tutti gli utenti Android che vogliono avere questa volta un’esperienza esclusiva, possono rifarsi al Play Store di Google. C’è infatti un elenco che racchiude alcune applicazioni a pagamento da scaricare gratis, come potete notare con tutti i link incorporati: