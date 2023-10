Il genere Horror non è forse per tutti, ma non si può negare che con il suo mix di suspense e terrore è capace di tenerci incollati allo schermo. Con i servizi streaming come Netflix gli amanti del brivido hanno la possibilità di accedere a vari contenuti e passare le proprie serate tra popcorn e urla di paura.

Nel catalogo sono presenti serie tv oscure che hanno catturato milioni di spettatori e molti film così spaventosi da far venire gli incubi. Se cercate qualche titolo che vi faccia vivere intense emozioni per prepararvi alla notte più terrificante dell’anno, allora non dovete assolutamente perdere i nostri consigli. Attenzione, non sono adatti ai deboli di cuore.

Serie tv da brivido su Netflix

La prima serie su Netflix è stata sulla bocca di tutti per parecchio tempo. Parliamo di La storia di Jeffrey Dahmer. Nel secolo scorso, Jeffrey Dahmer ha commesso omicidi strazianti e feroci che hanno portato alla morte di ben 17 vittime accertate. La trama mostra al pubblico lati nascosti di questi atroci crimini, concentrandosi anche sulla storie delle vittime. La loro uccisione è stata colpa non solo del diretto assassino, ma anche di un sistema poliziesco razzista e incompetente. Se solo avessero agito in modo diverso, il killer forse poteva essere fermato molto prima.

Seconda che vi segnaliamo è The Haunting of Bly Manor. Negli anni ’80, dopo un omicidio misterioso, una giovane donna (Victoria Pedretti) viene assunta da Henry Wingrave (Henry Thomas) per badare ai suoi nipoti orfani che abitano a Bly Manor. Si sa però che l’apparenza inganna. La magione nasconde segreti di morte, oscurità e amori finiti in tragedia.

Altra serie tv Horror è Dark, che forse in molti avranno già visto ma che non possiamo non citare. La storia narra della cittadina di Winden dove, dopo che un giovane ragazzo scompare, accadono fenomeni strani e inspiegabili.

Eli Roth è il produttore esecutivo di Hemlock Grove, basato sul romanzo omonimo, un giallo particolare e coinvolgente. In una cittadina in Pennsylvania, la diciassettenne Brooke Bluebell viene brutalmente uccisa. Chi sarà il suo assassino? Le indagini che cercheranno di dare una risposta a tale domanda, porteranno alla luce i lati oscuri della comunità. Terrificante e molto cruda, la serie è unica nel suo genere.

Per ultima, The Haunting of Hill House che racconta come cinque fratelli, cresciuti in una delle case più infestate al mondo, cercano di scoprire da adulti chi ha ucciso la loro sorellina. Riusciranno a superare i fantasmi del loro passato? Forse, ma le ombre di Hill House racchiudono più di quanto si creda.