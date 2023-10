Google è un’azienda attiva su tantissimi fronti con numerose applicazioni che offrono agli utenti finali un determinato quantitativo di servizi. Se da un lato è sempre pronta ad innovare proponendo novità interessanti, dall’altro si ritrova spesso costretta ad abbandonare strade intraprese in passato, non in grado di produrre i frutti desiderati.

Questo è il caso di Google Podcasts, un servizio che è destinato a sparire definitivamente entro il 2024, con la disattivazione completa dell’app, ma non dei podcast messi a disposizione dall’azienda. Con un comunicato infatti si sottolinea che verrà “creata una destinazione centralizzata sita all’interno di YouTube Music“, la quale accoglierà i podcast.

Google Podcasts addio, cosa succederà

Riducendo il tutto in parole molto più semplici: Google disattiverà completamente l’app Podcasts, ma gli stessi podcast potranno essere trasferiti direttamente su YouTube Music, dando così la possibilità ad ascoltatori e creatori di proseguire con la propria attività, senza interruzioni o vincoli particolari.

Gli utenti finali potranno migrare i contenuti con uno strumento che verrà messo loro a disposizione gratuitamente, per poi aggiungere i feed RSS alla libreria presente sul servizio di streaming musicale, anche nel caso in cui i programmi non siano effettivamente presenti su YouTube Music. Se questi non fosse di vostro gradimento, potrete comunque scegliere una piattaforma differente, scaricando un file OPML con gli abbonamenti sottoscritti, in modo da poterli importare dove praticamente preferiscono, senza vincoli o limitazioni particolari.