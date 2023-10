Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare senza sosta al futuro della piattaforma di messaggistica istantanea, con l’obiettivo di garantire al pubblico servizi sempre più interessanti ed innovativi. Dopo i grandi upgrade del recente passato – si menzionano a tal proposito il tool per la modifica dei messaggi già inviati e la possibilità di usare uno stesso profilo su più dispositivi – per WhatsApp è in arrivo un’ulteriore novità.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

Già dalle ultime settimane dell’estate, infatti, WhatsApp ha rilasciato un upgrade che, in base a quelle che sono le prime impressioni del pubblico, potrebbe chiudere per sempre la stagione delle note audio. Su tutti i dispositivi Android ed anche su iPhone la chat ha ora messo a disposizione lo strumento delle note video.

Le note video non sono altro che piccoli video che gli utenti potranno registrare, proprio in alternativa alle note vocali, per comunicare un breve messaggio ad amici e contatti della rubrica. La peculiarità di queste note video sta nel fatto che, oltre agli audio, gli utenti potranno mo strarre anche la loro immagine.

Per registrare una nota video su una chat singola o su un gruppo basta seguire un semplice procedimento. Come per le note vocali, gli utenti dovranno fare un tap sull’icona del microfono, per poi effettuare subito un rapido switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. A questo punto si attiverà di default la videocamera per la registrazione.